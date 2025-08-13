Тоттенхем перед дуеллю з ПСЖ Забарного обрав нового капітана – скандальний чемпіон світу отримав пов'язку
Захисник Тоттенхема Крістіан Ромеро розпочне сезон в новому статі.
Після відходу Хин Мін Сон в МЛС головному тренеру Тоттенхема Томасу Франку належало обрати нового капітана.
ПСЖ – Тоттенхем: де дивитися розіграш 50-го Суперкубка УЄФА
Як повідомляє офіційний сайт "шпор", пов'язка перейде до рук захисника Крістіана Ромеро, який торік разом з Джеймсом Меддісоном виконували обов'язки віце-капітанів.
Варто зауважити, що аргентинець має доволі запальний характер. На полі він часто вступає в суперечки, як це було з Харрі Магуайром після фіналу Ліги Європи-2025.
Ромеро приєднався до Тоттенхема у 2021 році. Загалом він відіграв за "шпор" у 124 матчах, в яких забив сім голів та віддав три асисти.
Крістіан викликається до збірної Аргентини, з якою виграв чемпіонат світу у 2022 році.
До слова, ПСЖ та Тоттенхем зіграють за Суперкубок УЄФА сьогодні, 13 серпня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.