Після відходу Хин Мін Сон в МЛС головному тренеру Тоттенхема Томасу Франку належало обрати нового капітана.

ПСЖ – Тоттенхем: де дивитися розіграш 50-го Суперкубка УЄФА

Як повідомляє офіційний сайт "шпор", пов'язка перейде до рук захисника Крістіана Ромеро, який торік разом з Джеймсом Меддісоном виконували обов'язки віце-капітанів.

Варто зауважити, що аргентинець має доволі запальний характер. На полі він часто вступає в суперечки, як це було з Харрі Магуайром після фіналу Ліги Європи-2025.

Ромеро приєднався до Тоттенхема у 2021 році. Загалом він відіграв за "шпор" у 124 матчах, в яких забив сім голів та віддав три асисти.

Крістіан викликається до збірної Аргентини, з якою виграв чемпіонат світу у 2022 році.

До слова, ПСЖ та Тоттенхем зіграють за Суперкубок УЄФА сьогодні, 13 серпня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

ПСЖ – Тоттенхем: анонс матчу за Суперкубок УЄФА