Тоттенхем оскаржив вилучення Сона у матчі з Евертоном – кореєць зламав ногу супернику

В таборі Тоттенхема вважають, що нападник Сон Хин Мін незаслужено отримав червону картку.

Тоттенхем звернувся до Футбольної асоціації Англії (FA) для скасування червоної картки Сон Хин Мін у матчі 11-го туру АПЛ проти Евертона (1:1), повідомляє The Guardian.

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Нагадаємо, наприкінці зустрічі нападник "шпор" підкатом ззаду влетів у ноги хавбеку "ірисок" Андре Гомешу, внаслідок чого потерпілий зазнав перелому щиколотки. Арбітр спочатку показав корейцю жовту картку за цей фол, але коли побачив наслідки, то вирішив вилучити Сона.

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Якщо FA не скасує червону картку, то нападник Тоттенхема не зіграє у наступних матчах проти Шеффілд Юнайтед, Вест Хема і Борнмута.