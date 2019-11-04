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Тоттенхем оскаржив вилучення Сона у матчі з Евертоном – кореєць зламав ногу супернику

4 листопада 23:52 180 Читать на русском
Тоттенхем оскаржив вилучення Сона у матчі з Евертоном – кореєць зламав ногу супернику
Сон Хин Мін / Фото reuters

В таборі Тоттенхема вважають, що нападник Сон Хин Мін незаслужено отримав червону картку.

90+7’ Дженк Тосун
 
Деле Аллі 63’
Сон Хин Мін 79’
63’ Деле Аллі
79’ Сон Хин Мін
90+7’ Дженк Тосун

Тоттенхем звернувся до Футбольної асоціації Англії (FA) для скасування червоної картки Сон Хин Мін у матчі 11-го туру АПЛ проти Евертона (1:1), повідомляє The Guardian.

Евертон повідомив про стан Гомеша після жахливого перелому у матчі з Тоттенхемом

Нагадаємо, наприкінці зустрічі нападник "шпор" підкатом ззаду влетів у ноги хавбеку "ірисок" Андре Гомешу, внаслідок чого потерпілий зазнав перелому щиколотки. Арбітр спочатку показав корейцю жовту картку за цей фол, але коли побачив наслідки, то вирішив вилучити Сона.

Сон завдав жахливої травми Андре Гомешу і розплакався, побачивши викривлену ногу суперника – моторошні кадри

Якщо FA не скасує червону картку, то нападник Тоттенхема не зіграє у наступних матчах проти Шеффілд Юнайтед, Вест Хема і Борнмута.

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Теги
Англія Тоттенхем Тоттенхем Футбольна асоціація Англії (FA) Евертон - Тоттенхем Сон Хин Мін Сон Хин Мін Андре Гомеш Андре Гомеш
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