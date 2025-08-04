Тоттенхем офіційно оголосив про оренду португальського опорника Жоау Паліньї з Баварії до кінця сезону 2025/26. Угода передбачає опцію повноцінного викупу 30-річного хавбека наступного літа за 30 мільйонів євро.

Сон зіграв останній матч за Тоттенхем – лідера "шпор" винесли на ношах, Ньюкасл вперше не програв за три гри

Палінья повертається до АПЛ після року в Бундеслізі, де так і не зміг закріпитися в основі мюнхенців. У Баварії Палінью підписали з Фулхема у 2024 році за 56 мільйонів євро, однак очікувань він не виправдав. Минулого сезону він провів 25 матчів у всіх турнірах, але лише 10 з них – у стартовому складі.

Зазначимо, що Палінья провів за збірну Португалії 34 матчі, взявши участь у Євро-2020 і Євро-2024, а також зіграв на Чемпіонаті світу 2022 року. У червні він був у складі збірної Португалії, яка виграла Лігу націй.

Цікаво, що вже цього тижня Палінья може зіграти проти свого екс-клубу – Тоттенхем зустрінеться з Баварією у товариському матчі на Альянц Арені.

"Плакав і відмовлявся переходити": як Реал оформив рекордний трансфер в історії – 12 мільярдів, майстер-клас Флорентіно