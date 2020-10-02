Новачком "шпор" став зірка Бенфіки Карлос Вінісіус, інформує офіційний сайт лондонців. Тоттенхем віддав 3 млн євро за річну оренду, а наступного літа матиме право повноцінного викупу за 45 млн.

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Вінісіус приєднався до Бенфіки лише рік тому і відразу очолив атаку "орлів". Бразилець відзначився 18 голами та 8 асистами у 32 матчах чемпіонату Португалії. Цього виявилося достатньо для звання найкращого бомбардира турніру, щоправда, Піцці (Бенфіка) і Таремі (Ріу Аве) забили стільки ж. У Тоттенхемі Карлос носитиме футболку з номером 45.

Додамо, що у поточне міжсезоння лондонці також підписали Харта, Хьойберга, Догерті, Регілона і Бейла.

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