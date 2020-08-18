Тоттенхем оголосив про трансфер Харта

Тоттенхем підписав контракт з 33-річним виконавцем до літа 2022 року, повідомляє прес-служба "шпор". Лондонцям не довелося платити за цей перехід, оскільки Харт покинув Бернлі вільним агентом.

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Додамо, що голкіпер зробив собі ім'я виступаючи за Манчестер Сіті. Разом з "містянами" голкіпер двічі вигравав АПЛ, завоював два Кубка Ліги та один Кубок Англії. Чотири разив ставав володарем "золотої рукавички" та двічі потрапляв у команду року PFA.

На міжнародній арені Харт провів 75 матчів у складі збірної Англії. Воротав захищав честь "трьох левів" на одному чемпіонаті світу та двох чемпіонатах Європи.

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