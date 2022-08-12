Джермейн Дефо повертається у Північний Лондон, але вже не футболістом.

Тоттенхем на своєму офіційному сайті оголосив про повернення іменитого нападника. 39-річний Дефо виконуватиме функції тренера академії та посла клубу.

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Свого часу форвард віддав "шпорам" 9 сезонів з 2004 по 2014 роки (була коротка перерва на Портсмут). Джей Ді відіграв за Тоттенхем 361 матч і забив 143 м'ячі – другий показник в історії клубу після Харрі Кейна. Також у кар'єрі нападника були Вест Хем, Борнмут, Сандерленд, Торонто і Рейнджерс. У березні цього року він оголосив про рішення припинити виступи на професіональному рівні.

Нагадаємо, раніше список тренерів академії Тоттенхема поповнив ще один відомий гравець – екс-хавбек Ман Сіті та Барселони Яя Туре.

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