Захисник мадридського Реала Серхіо Регілон став повноцінним гравцем Тоттенхема, повідомляє офіційний сайт лондонського клубу.

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23-річний лівий захисник підписав контракт зі "шпорами" до 2025 року. Суму трансферу Тоттенхем не розголошує, але авторитетний портал Transfermarkt заявляє про 30 млн євро. Серхіо отримав футболку з номером 3.

Нагадаємо, Регілон – вихованець мадридського Реала. Минулий сезон він провів у Севільї на правах оренди. Іспанець зіграв 38 матчів у всіх турнірах у футболці переможців Ліги Європи сезону 2019/20, забив три голи і віддав п'ять результативних передач.

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