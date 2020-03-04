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Тоттенхем оголосив про перехід Ваньями в Монреаль Імпакт

10:23 442 Читать на русском
Тоттенхем оголосив про перехід Ваньями в Монреаль Імпакт
Віктор Ваньяма / Фото з відкритих джерел

Кенійський півзахисник лондонського клубу продовжить кар’єру на іншому континенті.

Півзахисник Тоттенхема Віктор Ваньяма перейшов до канадської команди Монреаль Імпакт, повідомляє офіційний сайт лондонського клубу.

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Умови угоди не розголошуються. До слова, команду з Монреаля очолює колишній футболіст збірної Франції і екс-наставник Монако Тьєррі Анрі.

Нагадаємо, Ваньяма починав кар’єру в бельгійському клубі Беєрсхот у 2008 році, а через три роки за 1,1 млн євро перебрався в шотландський Селтік. В липні 2013 року за 14,5 млн перейшов у Саутгемптон, а через три сезони за майже таку ж суму опинився у Тоттенхемі. Transfermarkt оцінює гравця у 12 млн євро.

За "шпор" 28-річний футболіст провів трохи менше 100 матчів. До збірної Кенії викликається з 2009 року.

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Теги
Англія Трансфери Чемпіонату Англії Монреаль Імпакт Монреаль Імпакт Віктор Ваньяма Віктор Ваньяма Тоттенхем Тоттенхем Трансфери
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