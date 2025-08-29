Тоттенхем у своїх соцмережах оголосив про перехід Хаві Сімонса. Нідерландський півзахисник підписав контракт зі "шпорами" на п'ять років з опцією продовження на два роки.

За інформацією Фабріціо Романно, РБ Лейпциг отримав від Тоттенхема за трансфер 22-річного гравця 60 мільйонів євро. Хаві Сімонс перебував в академії Барселони, а потім зі скандалом перейшов до ПСЖ. Утім, заграти у французькому клубі не вдалося, і він вирушив до ПСВ, а вже потім приєднався до РБ Лейпцига.

За німецький клуб Сімонс відіграв у 78 матчах, в яких забив 22 голи та віддав 24 асисти.

