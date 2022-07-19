Тоттенхем на своєму офіційному сайті презентував чергове придбання на трансферному ринку. Лондонський клуб підписав угоду з 21-річним Джедом Спенсом – контракт з правим фулбеком розрахований до 2027 року. Інсайдер Фабріціо Романо повідомляє, що за англійського суперталанта "шпорам" довелося заплатити Мідлсбро 12,5 мільйона фунтів стерлінгів, а з бонусами сума може досягнути 20 мільйонів.

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Спенс провів минулий сезон в оренді у Ноттінгем Форрест, піднявшись разом з ним в АПЛ. Він провів 46 матчів і забив три голи, однак на цьому його цінність не завершується. У попередньому сезоні Джед став найкращим футболістом Чемпіоншипу за кількістю асистів, створених моментів та успішних обіграшів на дриблінгу. За кількістю успішних відбирань захисник став третім у лізі.

Таким чином, Антоніо Конте в тандемі із спортдиром Фабіо Паратічі привели вже шостого новачка за літо. До Спенса "шпори" підписали Івана Перішіча, Іва Біссума, Рішарлісона, Клемана Лангле та Фрейзера Форстера.

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