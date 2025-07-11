Кудус став гравцем "шпор", інформує офіційний сайт Тоттенхема. Згідно з Sky Sports, клуб Томаса Франка заплатив за вінгера 55 млн євро. На гравця також претендували Челсі і Ньюкасл, але сам Кудус був сповнений рішучості продовжити кар'єру саме в Тоттенхемі.

Тоттенхем підписує вінгера за 55 млн фунтів – "шпорам" довелося підвищити пропозицію після першої відмови

Мохаммед підписав шестирічний контракт. Вінгер збірної Гани забив 13 голів і віддав 12 результативних передач у 65 матчах Прем'єр-ліги за Вест Хем, перейшовши з Аякса в 2023 році.

Цей трансфер став першим між Тоттенхемом і Вест Хемом з моменту переходу Скотта Паркера в стан "шпор" в 2011 році. Раніше "молотобойці" не хотіли вести справи з Тоттенхемом, а тому навмисно завищували вартість своїх гравців, якими цікавився клуб-сусід. Преса дала цій події визначення "податок Тоттенхема". Однак сума в 55 млн фунтів стерлінгів означає, що "шпори" уникли сплати цього "податку".