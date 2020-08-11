Тоттенхем офіційно підсилився хавбеком Саутгемптона

П'єр-Еміль Хьойберг одягнув футболку Тоттенхема, підписавши зі "шпорами" контракт на 5 років, повідомляє офіційний сайт клубу.

Легенда Тоттенхема офіційно приєднався до тренерського штабу Моурінью

25-річний данець виступав за Саутгемптон протягом 4-х сезонів, раніше П'єр-Еміль грав у Бундеслізі за Баварію та Шальке. За інформацією ЗМІ, "святі" отримали за свого таланта близько 17 млн євро.

У минулому сезоні АПЛ Хьойберг провів 33 матчі, в яких відзначився асистом. Саутгемптон фінішував у чемпіонаті Англії на 11-й сходинці.

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