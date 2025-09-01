Тоттенхем на своєму офіційному сайті оголосив про підписання форварда Рандаля Коло Муані на правах оренди терміном на один сезон. 26-річний гравець збірної Франції виступатиме під номером 39.

"Я знаю, чого від мене чекає тренер. Я буду боротися з усіх сил за футболку, клуб і вболівальників. Я віддам все заради цієї команди", – зазначив форвард, який забивав за Францію у фіналі ЧС-2022. Проте найбільший момент у матчі з Аргентиною він не реалізував.

Минулий сезон француз провів на правах оренди у складі Ювентуса. Туринський гранд дуже хотів продовжити цю оренду, але не домовився з ПСЖ.