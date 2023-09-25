Захисник Хайдука Лука Вушковіч став гравцем Тоттенхема, але з дебютом потрібно почекати.

"Шпори" на офіційному сайті повідомили про підписання угоди з 16-річним захисником Хайдука. Контракт Луки Вушковіча з Тоттенхемом розрахований до 2030 року.

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Як повідомляє прес-служба англійського клубу, хорватський вундеркінд приєднається до "шпор" через два сезони, коли юнаку виповниться 18 років.

Вушковіч є вихованцем Хайдука. За першу команду він вже зіграв в 11 матчах, а в березні 2023 року став наймолодшим автором гола в історії клубу. Лука також виступає за молодіжну збірну Хорватії U-17. Згідно з інформацією The Athletic, трансфер коштував Тоттенхему 12 мільйонів фунтів.

Лука Вушковіч – з футбольної родини. Його тато, Даніель, та дід, Маріо, також були футболістами, а брат, Маріо Вушковіч наразі виступає за німецький Гамбург.

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