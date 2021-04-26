Раян Менсон допрацює нинішній сезон, після чого Тоттенхем планує призначити більш досвідченого фахівця.

"Шпори" не стали шукати постійного тренера відразу після звільнення Жозе Моурінью, довіривши команду 29-річному Мейсону. Однак новий сезон лондонці планують розпочати на чолі з іменитим фахівцем.

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Тоттенхем уже окреслив для себе коло бажаних кандидатів. Стівена Джеррарда, про якого була мова раніше, там немає. Натомість клубу імпонують Юліан Нагельсманн (РБ Лейпциг), Брендан Роджерс (Лестер), Марселіно Тораль (Атлетік Більбао) та Роберто Мартінес (збірна Бельгії), стверджує журналіст Ніколо Скіра.

Зазначається, що пріоритетним варіантом став 33-річний Нагельсманн, але здійснити це призначення буде вкрай складно. По-перше, його контракт з РБ Лейпциг діє ще два роки. По-друге, на молодого фахівця серйозно претендує Баварія. По-третє, "бики" нібито готові відпустити тренера лише після виплати компенсації, яка становить 30 млн євро.

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