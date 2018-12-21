"Тоттенхем ніколи не досягне рівня Манчестер Юнайтед", – Каррагер пояснив, чому Почеттіно повинен очолити манкуніанців

Легендарний оборонець Ліверпуль, а нині – експерт Джеймі Каррагер вважає, що керманич лондонського Тоттенхема Маурісіо Почеттіно зобов'язаний погодитись на пропозицію очолити Манчестер Юнайтед.

"Якщо Почеттіно запропонують роботу в МЮ, то він повинен прийняти пропозицію. Не має значення, який у Тоттенхема прекрасний стадіон, скільки туди ходитиме вболівальників і скільки титулів вони здобудуть у найближчі сезони.

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Тоттенхем – не Манчестер Юнайтед і ніколи не стане настільки ж великим клубом. Почеттіно нічого не заборгував "шпорам", із якими фантастично відпрацював в умовах бюджету, що в кілька разів менший за кошторис Юнайтед.

Такі шанси випадають нечасто, він розуміє це. Таких можливостей може більше не бути, якщо він відмовиться зараз. Буде дивно, якщо Маурісіо не очолить МЮ", – написав Каррагер у своїй колонці для The Telegraph.

Нагадаємо, що у вівторок Манчестер Юнайтед звільнив Жозе Моурінью із посади головного тренера. Тимчасовим керманичем манкуніанців став Уле Гуннар Сульшер, а головним претендентом на роботу з командою із наступного літа є саме Почеттіно.

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