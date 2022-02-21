Тоттехем прагне зберегти свого капітана, але рішення про майбутнє ухвалюватиме сам Харрі Кейн.

Лідер "шпор" і збірної Англії, який минулого року хотів перейти в Манчестер Сіті, не поспішає ухвалювати рішення щодо майбутнього. Кейн раніше відмовився від вигідного нового контракту з Тоттенхемом, а до завершення чинної угоди залишилося два роки.

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Лондонці наразі не пропонують своєму лідеру продовжити співпрацю. Керівництво клубу вважає, що першим про бажання підписати новий контракт повинен заявити сам Кейн. Харрі ж натомість не поспішає робити будь-які кроки, бо хоче побачити прогрес команди під керівництвом Антоніо Конте, повідомляє The Athletic.

У поточному сезоні 28-річний нападник провів за "шпор" 34 матчі, забив 17 м'ячів і віддав 3 результативні передачі.

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