Тоттенхем назвав нову ціну на Еріксена, яка може зробити його найдорожчим гравцем світу

Хавбек Тоттенхема Крістіан Еріксен може замахнутись на звання найдорожчого гравця світу.

Керівництво Тоттенхема допускає можливість продажу Крістіана Еріксена під час літнього трансферного вікна, повідомляє Daily Express.

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"Шпори" розуміють важливість данця для лондонського клубу, тому його трасфер оцінюють у шалені 233 млн євро.

Це безпрецендентна сума в історії футболу, позаяк найдорожчим переходом на даний момент є трансфер Неймара з Барселони в ПСЖ за 222 млн євро.

Чинний контракт 27-річного хава з Тоттенхемом розрахований до літа 2020 року. В поточному сезоні АПЛ Еріксен провів 27 матчів, в яких відзначився 5-ма голами та 9-ма асистами.

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