Тоттенхем націлився на Сакая з Марселя

Правий латераль Марселя Хірокі Сакай може перейти в Тоттенхем.

Тоттенхем проявляє інтерес до захисника збірної Японії Хірокі Сакая, повідомляє Sky Sports.

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Латераль був одним із героїв Марселя в сезоні 2017/18, коли "провансальці" дістались фіналу Ліги Європи, де поступились Атлетіко (0:3). У сезоні 2018/19 Олімпік посів 5 сходинку в турнірній таблиці Ліги 1.

Тоттенхем завершив сезон на 4 позиції в АПЛ та дійшов до фіналу Ліги чемпіонів, де не зумів перемогти Ліверпуль (0:2).

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