Тоттенхем наблизився до продовження контракту з Еріксеном, вдвічі збільшивши зарплату гравця

Хавбек Тоттенхема Крістіан Еріксен має високі шанси залишитись у лондонському клубі.

Керівництво Тоттенхема впевнене в успішному завершенні переговорів щодо продовження контракту з Крістіаном Еріксеном, повідомляє Goal.com.

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Чинний контракт 27-річного данця діє до 30 червня 2020 року. "Шпори" мають намір збільшити вдвічі зарплату Крістіана, яка зараз складає 75 тисяч фунтів на тиждень.

За інформацією ЗМІ, в послугах хавбека зацікавлені Реал, Манчестер Юнайтед та Баварія.

В поточному сезоні Еріксен провів 31 матч, в яких відзначився 6-ма голами та 12-ма асистами.

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