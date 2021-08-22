Манчестер Юнайтед розписав бойову нічию із Саутгемптоном, Тоттенхем на виїзді здолав Вулверхемптон
В рамках 2-го туру АПЛ було проведено два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Англії 2020/21, 2-й тур
Вулверхемптон – Тоттенхем – 0:1
Гол: Аллі, 9 (пен)
Саутгемптон – Манчестер Юнайтед – 1:1
Голи: Фред, 30 (автогол) – Грінвуд, 55
Програму дня в англійській Прем'єр-лізі відкривав поєдинок Вулверхемптон – Тоттенхем. "Шпори" розпочали значно активніше і вже на 9-й хвилині вони заробили одинадцятиметровий, який без особливих проблем реалізував Аллі. Господарі одразу кинулись в атаку, прагнучи зрівняти рахунок, але до перерви цього зробити не змогли.
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Увесь другий тайм "вовки" відчайдушно намагались відновити рівновагу на полі й навіть створити кілька дуже небезпечних моментів, однак забити ніяк не вдавалось, ще й гості постійно нагадували про себе гострими контратаками. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Тоттенхема.
Варто зазначити, що після тривалої відсутності у склад "шпор" повернувся Харрі Кейн. 28-річний форвард вийшов на поле на 72-й хвилині, замінивши Сон Хин Міна.
Саутгемптон у рідних стінах приймав Манчестер Юнайтед. У середині першого тайму господарі вирвались уперед – Фред ненароком надіслав м'яч у сітку власних воріт. "Дияволи" ж до перерви нічого створити не зуміли.
У другій половині зустрічі манкуніанці таки зрівняли рахунок – Погба віддав у штрафний майданчик на Грінвуда, який потужно пробив повз голкіпера. Це надихнуло гостей і до кінця матчу вони зуміли створити ще кілька небезпечних моментів, однак реалізувати їх так і не змогли. У підсумку – бойова нічия – 1:1.
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