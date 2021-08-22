В рамках 2-го туру АПЛ було проведено два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2020/21, 2-й тур

Вулверхемптон – Тоттенхем – 0:1

Гол: Аллі, 9 (пен)

Саутгемптон – Манчестер Юнайтед – 1:1

Голи: Фред, 30 (автогол) – Грінвуд, 55

Програму дня в англійській Прем'єр-лізі відкривав поєдинок Вулверхемптон – Тоттенхем. "Шпори" розпочали значно активніше і вже на 9-й хвилині вони заробили одинадцятиметровий, який без особливих проблем реалізував Аллі. Господарі одразу кинулись в атаку, прагнучи зрівняти рахунок, але до перерви цього зробити не змогли.

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Увесь другий тайм "вовки" відчайдушно намагались відновити рівновагу на полі й навіть створити кілька дуже небезпечних моментів, однак забити ніяк не вдавалось, ще й гості постійно нагадували про себе гострими контратаками. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Тоттенхема.

Варто зазначити, що після тривалої відсутності у склад "шпор" повернувся Харрі Кейн. 28-річний форвард вийшов на поле на 72-й хвилині, замінивши Сон Хин Міна.

Саутгемптон у рідних стінах приймав Манчестер Юнайтед. У середині першого тайму господарі вирвались уперед – Фред ненароком надіслав м'яч у сітку власних воріт. "Дияволи" ж до перерви нічого створити не зуміли.

У другій половині зустрічі манкуніанці таки зрівняли рахунок – Погба віддав у штрафний майданчик на Грінвуда, який потужно пробив повз голкіпера. Це надихнуло гостей і до кінця матчу вони зуміли створити ще кілька небезпечних моментів, однак реалізувати їх так і не змогли. У підсумку – бойова нічия – 1:1.

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