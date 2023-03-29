Кілька днів тому "шпори" домовилися про дострокове припинення співпраці з Антоніо Конте. Італійський фахівець вирішив, щоб більше не в змозі належним чином виконувати свою роботу. З огляду на результати, керівництво не перешкоджало тренеру.

Тоттенхем офіційно звільнив Конте і оголосив нового тренера до кінця сезону

Наразі з командою працює тимчасовий наставник, а клуб зосередився над пошуком гідної заміни для Конте. Процес очолював директор з футболу Фабіо Паратічі, але Тоттенхем втратив і цього фахівця. Річ у тім, що ФІФА розширила дискваліфікацію італійця за межі Апеннін. Протягом 30 місяців він не може займатися професіональною діяльністю у футболі, повідомляє The Guardian.

Нагадаємо, що Паратічі отримав покарання в рамках розслідування правопорушень Ювентуса, де він раніше працював. Італійська федерація попросила поширити дію дискваліфікацію за межі країни, а ФІФА підтримала цю пропозицію. І Ювентус, і Паратічі не визнали себе винними й подали апеляції.

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