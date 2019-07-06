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Тоттенхем може відпустити відразу вісьмох гравців

6 липня 20:34 1244 Читать на русском
Тоттенхем може відпустити відразу вісьмох гравців
Денні Роуз / Reuters

Лондонський Тоттенхем планує масову чистку складу в літнє міжсезоння.

Четверту команду АПЛ можуть покинути вісім гравців, повідомляє Daily Mail.

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За інформацією видання, до списку потрапили Денні Роуз, Кіран Тріпп'єр, Серж Ор'є, Віктор Ваньяма, Вінсент Янссен, Кемерон Картер-Вікерс, Джошуа Онома і Маркус Едвардс. Маурісіо Почеттіно прагне посилити склад у літнє трансферне вікно, але керівництво Тоттенхема готове виділити серйозні кошти лише за умови продажу окремих гравців.

Нагадаємо, нещодавно лондонці побили свій трансферний рекорд, підписавши за 65 млн фунтів хавбека Ліона Танге Ндомбеле.

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