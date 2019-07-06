Тоттенхем може відпустити відразу вісьмох гравців

Лондонський Тоттенхем планує масову чистку складу в літнє міжсезоння.
Четверту команду АПЛ можуть покинути вісім гравців, повідомляє Daily Mail.
Тоттенхем може підписати Себальйоса – Почеттіно пообіцяв півзахиснику ключову роль в команді
За інформацією видання, до списку потрапили Денні Роуз, Кіран Тріпп'єр, Серж Ор'є, Віктор Ваньяма, Вінсент Янссен, Кемерон Картер-Вікерс, Джошуа Онома і Маркус Едвардс. Маурісіо Почеттіно прагне посилити склад у літнє трансферне вікно, але керівництво Тоттенхема готове виділити серйозні кошти лише за умови продажу окремих гравців.
Нагадаємо, нещодавно лондонці побили свій трансферний рекорд, підписавши за 65 млн фунтів хавбека Ліона Танге Ндомбеле.
Опорник для Ман Сіті, пробудження Тоттенхема, Челсі залежить від бану, Арсенал – від ЛЧ. Трансферні плани топ-6 АПЛ