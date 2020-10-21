"Шпори" готуються розірвати контракт із ветераном за обопільною згодою, повідомляє Football Insider.

"Це серйозне покарання для Тоттенхема": Моурінью – про втрату очок у яскравому матчі з Вест Хемом

Менеджмент лондонців розпочав роботу з розвантаження зарплатної відомості. Роуз – перший кандидат на вихід із клубу, оскільки не входить у плани керманича Тоттенхема Жозе Моурінью. "Особливий" на лівому фланзі оборони може покластися на Регілона та Девіса. Якщо сторони домовляться, то екс-оборонець збірної Англії, найімовірніше, продовжить кар'єру в Чемпіоншипі.

У нинішньому сезоні Денні Роуз не провів на полі жодної хвилини. Останні півроку він провів у Ньюкаслі на правах оренди (13 поєдинків у всіх турнірах).

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