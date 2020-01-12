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Тоттенхем може ослабити суперника Шахтаря – "шпори" близькі до підписання хавбека Бенфіки

09:30 17 Читать на русском
Тоттенхем може ослабити суперника Шахтаря – "шпори" близькі до підписання хавбека Бенфіки
Жедсон Фернандес / Фото з відкритих джерел

Півзахисник збірної Португалії Жедсон Фернандес може найближчим часом змінити команду і чемпіонат.

Півзахисник Бенфіки Жедсон Фернандес близький до переходу у Тоттенхем, повідомляє видання Sky Sports. Клуб Моурінью планує орендувати 21-річного гравця на півтора року. Суперник Шахтаря у Лізі Європи не проти віддати свого футболіста в оренду, однак наполягає на обов’язковому подальшому викупі контракту Фернандеса.

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Раніше повідомлялось, що португальцем цікавиться Манчестер Юнайтед, Вест Хем та Челсі, але сам гравець віддає перевагу Лондону у зв’язку із сімейними обставинами. До слова, Жедсон у поточному сезоні у чемпіонаті Португалії зіграв за Бенфіку сім поєдинків, але результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, Бенфіка протистоятиме Шахтарю в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи. Матчі між чемпіонами України та Португалії відбудуться 20 та 27 лютого.

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