Португалець не зміг завоювати місце у складі Тоттенхема, і може покинути команду ще до завершення орендної угоди.

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За інформацією A Bola, Бенфіка вже домовилась щодо повернення Фернандеса до свого складу. Відзначимо, що Тоттенхем мав право викупу за 46 млн фунтів, а орендна угода розрахована на 18 місяців.

Нагадаємо, Жедсон приєднався до "шпор" у січні 2020 року, і провів лише у 13 матчах за цей час. У поточному сезоні Фернандес провів лише 63 хвилини на полі.

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