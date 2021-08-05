Півзахисник Барселони Філіппе Коутінью може нарешті змінити клубну прописку.

Коутінью близький до переходу в Тоттенхем, але якщо "шпори" продадуть Харрі Кейна, повідомляє Mundo Deportivo.

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Тоттенхем може виручити за Кейна від 150 до 180 млн євро, тож, окрім бразильця, планує підписати ще кількох гравців, аби підсилити деякі позиції. Зазначається, що агент Коутінью, Кіа Джурабчіан, вже контактував з босами "шпор".

До слова, Коутінью провів 14 матчів у складі Барселони у минулому сезоні, записавши до свого активу 3 голи та 2 асисти.

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