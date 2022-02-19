"Це була шалена гра. Ми так багато працювали. У другому таймі ми довго вели 2:1. Побачити призначений пенальті було боляче, але треба віддати належне хлопцям за те, що вони створили ще один гольовий момент наприкінці.

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Нам потрібно було знайти спосіб повернути наш сезон у правильне русло. Результат, який ми сьогодні отримали, є справді особливим. Забивати голи було приємно. Ми грали чудово.

У нас високі очікування, і ми перебуваємо в такому становищі, коли справді можемо боротися за четвірку найкращих. Сьогоднішня гра показала, що ми можемо боротися до кінця. Сподіваюся, що ми зможемо використовувати це як імпульс для просування вперед", — цитує Кейна BBC Sport.

Після 26-ти турів Тоттенхем розташовується на 7-й сходинці, але у підопічних Конте ще є три матчі у запасі.

Тоттенхем вирвав перемогу над Манчестер Сіті в компенсований час – Кейн оформив дубль і повернув "шпор" в боротьбу за ЛЧ