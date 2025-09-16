Перед стартом Ліги чемпіонів Тоттенхем розгромив Вест Хем (3:0), тоді як Вільяреал поступився Атлетіко (0:2), тож команди підходили до сьогоднішнього матчу в абсолютно різних настроях.

Вже на 4-й хвилині гра пішла зовсім не за планом для Вільяреала. Гравці Тоттенхема розіграли швидку атаку, і Бергвалль пробив із не зовсім зручної позиції. М’яч потрапив прямо в руки воротарю, але... той упустив його, і м’яч закотився у сітку – 1:0!

Ще до перерви на полі виник суперечливий момент. Здавалося, що Папе Гуйє зіграв рукою у штрафному майданчику, арбітр вирішив перевірити епізод, але після перегляду VAR пенальті не призначили.

У другому таймі першими могли відзначитися іспанці, однак не вистачило ширини воріт. До кінця поєдинку жодна з команд, попри всі спроби, не зуміла змінити рахунок. Тож у Лондоні матч завершився перемогою Тоттенхема, і "шпори" записали до свого активу перші очки.

