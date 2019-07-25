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Тоттенхем – Манчестер Юнайтед – 1:2 – відео голів та огляд матчу

17:25 439 Читать на русском
Тоттенхем – Манчестер Юнайтед – 1:2 – відео голів та огляд матчу
Тоттенхем – Манчестер Юнайтед – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Юнайтед обіграв Тоттенхем в поєдинку Міжнародного кубка чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу Тоттенхем – Манчестер Юнайтед на "Футбол 24".

 

Міжнародний кубок чемпіонів

Тоттенхем – Манчестер Юнайтед – 1:2

Голи: Моура, 65 – Марсьяль, 22, Гомес, 80

Тоттенхем – Манчестер Юнайтед: справедлива перемога "дияволів", курйозні голи, фейли голкіпера та ностальгія за АПЛ

Ман Юнайтед здобув другу перемогу на Міжнародному кубку чемпіонів та набрав 6 очок. У "шпор" залишилось 3 пункти. Попереду в нинішніх суперників матчі проти італійців – Тоттенхем зіграє з Інтером, а МЮ протистоятиме Мілану.

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