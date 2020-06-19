Тоттенхем – Манчестер Юнайтед: стартові склади та онлайн-трансляція матчу АПЛ

Тоттенхем в рамках 30-го туру АПЛ приймає Манчестер Юнайтед. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".
Поєдинок 30-го туру чемпіонату Англії Тоттенхем – Манчестер Юнайтед розпочався о 22:15 за київським часом. Телетрансляція пройде на телеканалі "Setanta Sport", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
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Стартові склади:
Тоттенхем: Льоріс, Ор'є, Дайєр, Санчес, Девіс, Вінкс, Сіссоко, Ламела, Бергвейн, Сон, Кейн
Запасні: Гассаніга, Алдервейрельд, Вертонген, Сессеньйон, Вайт, Скіпп, Жедсон, Ндомбеле, Ло Чельсо
Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Ван-Біссака, Лінделеф, Магуайр, Шоу, Мактомінай, Фред, Фернандеш, Джеймс, Мартіаль, Рашфорд
Запасні: Ромеро, Байлі, Вільямс, Мата, Матіч, Погба, Лінгард, Грінвуд, Ігало