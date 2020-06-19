toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ДИНАМО ТОТТЕНХЕМ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БОГДАН ЛЄДНЄВ СЕВІЛЬЯ - БАРСЕЛОНА

Тоттенхем – Манчестер Юнайтед: стартові склади та онлайн-трансляція матчу АПЛ

22:07 - Читать на русском
Тоттенхем – Манчестер Юнайтед: стартові склади та онлайн-трансляція матчу АПЛ
Тоттенхем – Манчестер Юнайтед: стартові склади на матч АПЛ 16.06.2020

Тоттенхем в рамках 30-го туру АПЛ приймає Манчестер Юнайтед. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

 

Поєдинок 30-го туру чемпіонату Англії Тоттенхем – Манчестер Юнайтед розпочався о 22:15 за київським часом. Телетрансляція пройде на телеканалі "Setanta Sport", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

Камбек Ярмоленка і Маліновського, дербі Ліверпуля, екзамен Барселони та Моурінью проти Ман Юнайтед – топ-матчі вікенду

Стартові склади:

Тоттенхем: Льоріс, Ор'є, Дайєр, Санчес, Девіс, Вінкс, Сіссоко, Ламела, Бергвейн, Сон, Кейн

Запасні: Гассаніга, Алдервейрельд, Вертонген, Сессеньйон, Вайт, Скіпп, Жедсон, Ндомбеле, Ло Чельсо

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Ван-Біссака, Лінделеф, Магуайр, Шоу, Мактомінай, Фред, Фернандеш, Джеймс, Мартіаль, Рашфорд

Запасні: Ромеро, Байлі, Вільямс, Мата, Матіч, Погба, Лінгард, Грінвуд, Ігало

blog_ava
Піваріч визначився з клубом, на який готовий проміняти Динамо
08:28
5299
Теги
Англія Головне Тоттенхем Тоттенхем Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Тоттенхем - Манчестер Юнайтед
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
28
хв
Севілья
23:00
Барселона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук