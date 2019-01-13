Тоттенхем – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Тоттенхем і Манчестер Юнайтед зійшлися в матчі 22 туру англійської Прем'єр-ліги. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію шукайте в цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок Тоттенхем – Манчестер Юнайтед розпочався о 18:30 за київським часом. "Футбол 24" проводить текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Манчестер Юнайтед після звільнення Жозе Моурінью виграв 5 матчів із загальним рахунком 16:3. Уле Гуннара Сульшера вже хвалять за налагодження атмосфери та гри, однак поки що його команда протистояла лише слабким суперникам. Перша серйозна перевірка – виїзд в гості до Тоттенхема, який за останні 11 матчів у всіх турнірах програв тільки один раз, а в турнірній таблиці АПЛ переслідує лідерів.

Тоттенхем – Манчестер Юнайтед: прогноз на матч АПЛ

Склади команд:

Тоттенхем: Льоріс – Тріпп'єр, Алдервейрельд, Вертонген, Девіс – Сіссоко, Вінкс, Еріксен – Аллі – Сон, Кейн.

Запасні: Гаццаніга, Роуз, Санчес, Фойт, Скіпп, Ламела, Льоренте.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Янг, Лінделеф, Джонс, Шоу – Еррера, Матіч – Лінгард, Погба, Мартіаль – Рашфорд.

Запасні: Ромеро, Далот, Перейра, Фред, Мата, Мактомінай, Лукаку.

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