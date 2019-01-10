Тоттенхем – Манчестер Юнайтед: прогноз на матч АПЛ

Тоттенхем і Манчестер Юнайтед зустрінуться в матчі 22 туру англійської Прем'єр-ліги. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Тоттенхем – Манчестер Юнайтед відбудеться 13 січня в Лондоні на стадіоні Уемблі. Початок гри о 18:30 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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Тоттенхем – Манчестер Юнайтед, прогноз букмекерів на матч АПЛ:

Манчестер Юнайтед після звільнення Жозе Моурінью виграв 5 матчів із загальним рахунком 16:3. Уле Гуннара Сульшера вже хвалять за налагодження атмосфери та гри, однак поки що його команда протистояла лише слабким суперникам. Перша серйозна перевірка – виїзд в гості до Тоттенхема.

"Червоні дияволи" завітають на Уемблі в статусі аутсайдера. Букмекери вважають, що господарі мають кращі шанси на успіх. Однакові коефіцієнти виставили авторитетні контори Bwin і William Hill: перемога Тоттенхема оцінюється в 2.1, а виграш Манчестер Юнайтед – в 3.5. Стільки ж дають на нічию.

Такі прогнози грунтуються не тільки на тому, що лондонці грають вдома. За останні 11 матчів у всіх турнірах Тоттенхем програв лише один раз, а в турнірній таблиці чемпіонату переслідує лідерів. Дві попередні гри АПЛ проти Юнайтед "шпори" виграли всуху (2:0 і 3:0).

Цього разу фахівці прогнозують результативний матч – принаймні 3 голи. На стандартний тотал більше 2,5 можна поставити за 1.62, а на відповідний тотал менше – за 2.2.

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