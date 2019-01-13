Тоттенхем – Манчестер Юнайтед: "дияволи" вийшли вперед у рівному першому таймі з незарахованим голом Кейна

Тоттенхем і Манчестер Юнайтед зустрічаються в матчі 22 туру англійської Прем'єр-ліги. Результат і огляд матчу читайте "Футбол 24".

Англія. АПЛ, 22 тур

Тоттенхем – Манчестер Юнайтед – 0:1 (LIVE)

Гол: Рашфорд, 44

Манчестер Юнайтед після звільнення Жозе Моурінью виграв 5 матчів із загальним рахунком 16:3. Уле Гуннара Сульшера хвалили за налагодження атмосфери та гри, однак до сьогодні його команда протистояла лише слабким суперникам. Перша серйозна перевірка – виїзд в гості до Тоттенхема. За останні 11 матчів у всіх турнірах "шпори" програли тільки один раз, а в турнірній таблиці АПЛ на третьому місці переслідують Ман Сіті та Ліверпуль.

Тоттенхем – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Зі стартовим свистком Тоттенхем взяв м'яч під контроль, однак тримав його переважно на власній половині поля. Перший момент у зустрічі виник біля воріт Давіда Де Хеа на 9-й хвилині. Хин Мін Сон відмінно відкрився під передачу з глибини, зібрав навколо себе кількох опонентів і вивів на удар Гаррі Вінкса – хавбек не зумів нормально пробити. У Юнайтед були певні проблеми з підбираннями після вибивань м'яча зі штрафного майданчика, що призвело до неточного пострілу того ж Вінкса.

Після цього пішов класний інтенсивний футбол на зустрічних курсах. "Дияволи" швидше та гостріше вибігали у контратаки. Кожен з атакувального тріо команди Сульшера протягом наступних 10-ти хвилин отримав по 1-2 шанси. Джессі Лінгард невиправдано та неточно пробив по воротах, потім вирвався на удар Маркус Рашфорд, але влучив прямо в голкіпера, а Уго Льоріс виправив помилку Алдервейрельда, вигравши дуель у Антоні Марсіаля.

Манчестер Юнайтед підтягнув відсоток володіння, але все одно орієнтувався на швидкі атаки. Тоттенхем відповідав масованими рейдами у чужі володіння, де найактивнішим серед "шпор" був Сон. Команди не збавляли темп – гра дивилася дуже цікаво.

Господарі регулярно навантажували штрафний майданчик гостей подачами. Одна з таких після кутового призвела до моменту Харрі Кейна – захисники заблокували спробу. Ще через кілька хвилин головний бомбардир Тоттенхема таки забив внаслідок навісу Кірана Тріпп'єра, однак арбітр скасував взяття воріт через офсайд.

У другій половині тайму підопічні Маурісіо Почеттіно все ж надовго затрималися на чужій половині поля. Оборона Юнайтед в окремих моментах мусила в пожежному порядку вибивати м'яч з небезпечної зони, але проблеми для Де Хеа суперник не створив. Все обмежувалося блоками "червоних дияволів" і ударами на трибуни.

На останній хвилині перед перервою Манчестер Юнайтед відкрив рахунок завдяки реактивній атаці. Перехоплення м'яча в центрі поля, Поль Погба розкішним дальнім пасом відразу знайшов Маркуса Рашфорда, а той холоднокровно вивів гостей вперед ударом у протилежний кут. Класні сьогоднішні контратаки Юнайтед принесли проміжний результат.