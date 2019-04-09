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Тоттенхем – Манчестер Сіті: стартові склади матчу 1/4 фіналу ЛЧ

20:55 1073 Читать на русском
Тоттенхем – Манчестер Сіті: стартові склади матчу 1/4 фіналу ЛЧ
Тоттенхем – Манчестер Сіті: стартові склади матчу 1/4 фіналу ЛЧ

Тоттенхем приймає Манчестер Сіті в першому чвертьфінальному поєдинку Ліги чемпіонів 2018/2019.

 

Перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Тоттенхем – Манчестер Сіті розпочнеться о 22:00 за київським часом. Текстову онлайн-трансляцію проведе Футбол 24.

Олександр Зінченко не прийме участі у зустрічі через розтягнення задньої поверхні стегна, отримане в поєдинку АПЛ проти Кардіффа.

Тоттенхем – Манчестер Сіті: анонс матчу Ліги чемпіонів

Стартові склади:

Тоттенхем: Льоріс (к) – Тріпп'єр, Алдервейрельд, Вертонген, Роуз – Сіссоко, Еріксен, Вінкс, Аллі – Кейн, Сон

Запасні: Гаццаніга, Девіс, Санчес, Фойт, Ваньяма, Моура, Льоренте

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Ляпорт, Отаменді, Делф – Д. Сілва (к), Фернадіньйо, Гюндоган – Марез, Агуеро, Стерлінг

Запасні: Муріч, Компані, Стоунз, Де Брюйне, Сане, Жезус, Фоден

Зінченко розповів, коли зможе повернутись на поле

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Ліга чемпіонів Головне Тоттенхем Тоттенхем Манчестер Сіті Манчестер Сіті Тоттенхем - Манчестер Сіті
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