Тоттенхем – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Тоттенхем і Манчестер Сіті оголосли стартові склади на центральну битву 10-го туру чемпіонату Англії 2018/19. У цій же новині лінк на онлайн-трансляцію матчу.

Матч, як і онлайн-трансляція Тоттенхем – Манчестер Сіті на "Футбол 24", стартував о 22:00. Гра відбудеться на Уемблі. Перед звітною зустріччю Тоттенхем посідає 5-е місце (21 бал), а Ман Сіті йде третім (23), відстаючи від лідера Ліверпуля на 3 очки. Відзначимо, що півзахисник збірної України Олександр Зінченко вдруге поспіль не потрапив навіть до заявки на гру команди Гвардіоли.

Тоттенхем – Манчестер Сіті: прогноз на матч 10 туру АПЛ

Тоттенхем: Льоріс (к) – Тріп'є, Алдервейрелд, Санчес, Девіс – Дайєр, Дембеле, Сіссоко – Ламела, Кейн, Лукас Моура

Запасні: Гаццаніга, Ор'є, Вокер-Пітерс, Вінкс, Деле Аллі, Еріксен, Сон

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Стоунз, Ляпорт, Менді – Фернандінью, Давід Сілва (К), Марез – Бернарду Сілва, Агуеро, Стерлінг

Запасні: Муріч, Компані, Де Брюйне, Сане, Отаменді, Жезус, Фоден

Тоттенхем – Манчестер Сіті: газон Вемблі знову у жахливому стані