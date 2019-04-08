Тоттенхем – Манчестер Сіті: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Лондонський Тоттенхем і Манчестер Сіті зустрінуться в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Тоттенхем – Манчестер Сіті відбудеться 9 квітня у Лондоні на Тоттенхем Стедіум. Початок гри о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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Тоттенхем – Манчестер Сіті, прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів:

Фахівці авторитетної британської контори William Hill вважають підопічних Хосепа Гвардіоли безумовним фаворитом протистояння. Коефіцієнт на перемогу "містян" складає 1,85. Можливий тріумф Тоттенхема оцінюється балом 4,20, а нічия – 3,75.

Схожі настрої і в австрійців із Bwin. Потенційний успіх Тоттенхема ними оцінюється балом 4,20. На перемогу Манчестер Сіті ставки приймаються з коефіцієнтом 1,80, на нічию – 3,90.