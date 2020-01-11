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Тоттенхем – Ліверпуль – 0:1 – відео гола та огляд матчу

21:45 380 Читать на русском
Тоттенхем – Ліверпуль – 0:1 – відео гола та огляд матчу
Тоттенхем – Ліверпуль – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Тоттенхем поступився Ліверпулю у 22 турі АПЛ. Дивіться відео гола та огляд матчу Тоттенхем – Ліверпуль.

 
Роберто Фірміно 37’
37’ Роберто Фірміно

Ліверпуль продовжив свою переможну ходу в АПЛ. Цього разу команді Юргена Клоппа вистачило лише одного гола, щоб набрати чергові три очки. Героєм ключового епізоду став Роберто Фірміно.

Ліверпуль втримав важку перемогу над Тоттенхемом і відірвався на 16 очок на вершині АПЛ

Таким чином Ліверпуль вистояв мінімальну перемогу над Тоттенхемом, набрав 61 очко і на 16 пунктів відірвався від переслідувачів. "Шпори" залишилися на 8 місці – 30 балів.

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Відеоновини Англія Тоттенхем Тоттенхем Тоттенхем - Ліверпуль Ліверпуль Ліверпуль АПЛ
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