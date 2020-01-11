Тоттенхем – Ліверпуль – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Англія — 21:30 1460
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Тоттенхем – Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу АПЛ – як це було
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Ліверпуль втримав важку перемогу над Тоттенхемом і відірвався на 16 очок на вершині АПЛАнглія — 21:24 2128
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Альбасете без Зозулі вилетів із Кубка Іспанії – команда українця програла Ібіці в серії пенальтіІспанія — 21:06 183
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Лаціо переміг Наполі завдяки курйозному голу – "орли" вперше в історії виграли 10 матчів Серії А поспільІталія — 20:53 252
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Хаві веде переговори з Барселоною, – спортивний директор Аль-СаддаІспанія — 19:37 483