Тоттенхем – Ліверпуль – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Тоттенхем поступився Ліверпулю у 22 турі АПЛ. Дивіться відео гола та огляд матчу Тоттенхем – Ліверпуль.

Ліверпуль продовжив свою переможну ходу в АПЛ. Цього разу команді Юргена Клоппа вистачило лише одного гола, щоб набрати чергові три очки. Героєм ключового епізоду став Роберто Фірміно.

Ліверпуль втримав важку перемогу над Тоттенхемом і відірвався на 16 очок на вершині АПЛ

Таким чином Ліверпуль вистояв мінімальну перемогу над Тоттенхемом, набрав 61 очко і на 16 пунктів відірвався від переслідувачів. "Шпори" залишилися на 8 місці – 30 балів.