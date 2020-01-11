Тоттенхем – Ліверпуль: стартові склади на матч АПЛ

"Шпори" приймають мерсисайдців у центральному матчі 22 туру АПЛ. Стартові склади та онлайн-трансляція матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Тоттенхем – Ліверпуль розпочнеться о 19:30 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстовий онлайн. Відеотрансляцію від Setatnta Sports можна переглянути безпосередньо в цій новині.

Ліверпуль впевнено лідирує в чемпіонаті, втративши лише 2 очки за 20 матчів. Тоттенхем бореться за зону Ліги чемпіонів (9 пунктів відставання). У Жозе Моурінью є серйозна втрата – травмований Харрі Кейн.

Стартові склади

Тоттенхем: Гассаніга – Танганга, Санчес, Алдервейрельд – Ор'є, Вінкс, Еріксен, Роуз – Аллі, Моура, Сон.

Запасні: Ворм, Вертонген, Сессеньйон, Дайєр, Скіпп, Ламела, Ло Челсо.

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Окслейд-Чемберлен, Хендерсон, Вейналдум – Салах, Фірміно, Мане.

Запасні: Адріан, Мінаміно, Лаллана, Шакірі, Оріджі, Філліпс, Вільямс.

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