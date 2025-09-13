Тоттенхем розгромив Вест Хем у четвертому турі АПЛ. Результат та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Тоттенхем доволі непогано стартував в АПЛ, вигравши два матчі з трьох. Вест Хем навпаки мав лише одну перемогу.

Перший тайм між командами видався не видовищним. Моменти обох можна було перерахувати на пальцях. По перерві Тоттенхем зумів забити перший гол. Хаві Сімонс оформив дебютний асист, подавши вдало кутовий. Допомогло "шпорам" розбити Вест Хем вилучення Соучека, який в'їхав супернику шипами. Через три хвилини після інциденту Тоттенхем подвоїв перевагу. Крістіан Ромеро довгою передачею майже через все поле знайшов Бергвалля, який в дотик переправив м'яч у сітку головою. Лукас оформив у свій актив ще й асист, віддавши результативну передачу на Мікі ван де Вена.

Тоттенхем набрав дев'ять балів та посів другу сходинку у турнірній таблиці. Вест Хем перебуває у зоні вильоту з трьома очками.

