У чвертьфіналі Кубка англійської ліги лондонський Тоттенхем на виїзді переграв Сток Сіті. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Англія, Кубок англійської ліги, 1/4 фіналу

Сток Сіті – Тоттенхем – 1:3

Голи: Томпсон, 53 – Бейл, 22, Девіс, 70, Кейн, 81

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Жозе Моурінью на матч проти середняка Чемпіоншипа виставив фактично основу "шпор". Це призвело до тотальної переваги лондонців у першому таймі. Щоправда, забив Тоттенхем лише одного разу: Вінкс подав від лівого флангу, а Гарет Бейл головою скинув м'яч у дальній кут!

"Гончарі" трохи додали після перерви й зуміли швидко відквитати гол. На 53-й хвилині довге закидання господарів завершилося прострілом Брауна в штрафний майданчик, де Джордан Томпсон ударом в один дотик пробив Льоріса. Проте, далі забивали лише "шпори". Спочатку Бен Девіс засмутив Лонергана потужним більярдним пострілом метрів із 30-ти. А на 81-й Харрі Кейн реалізував свою нагоду після активного пресингу лондонців.

Упевнена перемога Тоттенхема вивела команду Моурінью у півфінал турніру. Компанію "шпорам" там складуть Брентфорд, Манчестер Сіті та переможець пари Евертон – Манчестер Юнайтед.

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