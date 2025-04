Ліга Європи УЄФА 2024/25, 1/4 фіналу, матчі-відповіді

Манчестер Юнайтед – Ліон – 5:4 (перший матч – 2:2)

Голи: Угарте, 10, Далот, 45+1, Фернандеш, 114 (пен), Майну, 120, Магвайр, 120+1 – Толіссо, 71, Тальяфіко, 78, Фофана, 105, Ляказетт, 110 (пен)

Вилучення: Толіссо, 89 (Ліон)

Айнтрахт Франкфурт – Тоттенхем – 0:1 (перший матч – 1:1)

Голи: Соланке, 43 (пен)

Атлетік – Рейнджерс – 2:0 (перший матч – 0:0)

Голи: Сансет, 45+4 (пен), Ніко Вільямс, 80

Лаціо – Буде-Глімт – 3:1 (перший матч – 0:2)

Голи: Кастельянос, 21, Нослін, 90+3, Діа, 100 – Хемерссен, 109

Серія пенальті: 2:3

Манчестер Юнайтед після виїзної нічиєї з Ліоном намагався шокувати "ткачів", причому ще до стартового свистка. Олд Траффорд зустрів французів ефектним банером зі словами "Ніколи не зупиняйся", додавши до нього піро-шоу.

Психічна атака спрацювала лишень частково – гра була відносно рівною, у гостей виникали топ-моменти, але МЮ у першому таймі створив значно більше. Що найбільш важливо, підопічні Рубена Аморіма зуміли оформити комфортну перевагу в рахунку.

На 10-й хвилині команда вийшла вперед у красивій атаці із закиданням хід Бруну й прострілом на Гарначо. Алекс на прийомі прокинув двох захисників і викотив під удар Угарте – португалець вгатив під дальню стійку. 1:0! Онана тут же взявся тролити фанатів з Ліона:

