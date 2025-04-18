Ліга Європи УЄФА 2024/25, 1/4 фіналу, матчі-відповіді

Манчестер Юнайтед – Ліон – 5:4 (перший матч – 2:2)

Голи: Угарте, 10, Далот, 45+1, Фернандеш, 114 (пен), Майну, 120, Магвайр, 120+1 – Толіссо, 71, Тальяфіко, 78, Фофана, 105, Ляказетт, 110 (пен)

Вилучення: Толіссо, 89 (Ліон)

Айнтрахт Франкфурт – Тоттенхем – 0:1 (перший матч – 1:1)

Голи: Соланке, 43 (пен)

Атлетік – Рейнджерс – 2:0 (перший матч – 0:0)

Голи: Сансет, 45+4 (пен), Ніко Вільямс, 80

Лаціо – Буде-Глімт – 3:1 (перший матч – 0:2)

Голи: Кастельянос, 21, Нослін, 90+3, Діа, 100 – Хемерссен, 109

Серія пенальті: 2:3

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Манчестер Юнайтед після виїзної нічиєї з Ліоном намагався шокувати "ткачів", причому ще до стартового свистка. Олд Траффорд зустрів французів ефектним банером зі словами "Ніколи не зупиняйся", додавши до нього піро-шоу.

Психічна атака спрацювала лишень частково – гра була відносно рівною, у гостей виникали топ-моменти, але МЮ у першому таймі створив значно більше. Що найбільш важливо, підопічні Рубена Аморіма зуміли оформити комфортну перевагу в рахунку.

На 10-й хвилині команда вийшла вперед у красивій атаці із закиданням хід Бруну й прострілом на Гарначо. Алекс на прийомі прокинув двох захисників і викотив під удар Угарте – португалець вгатив під дальню стійку. 1:0! Онана тут же взявся тролити фанатів з Ліона:

Onana gave it large to Lyon fans after the goal



pic.twitter.com/luRfqGAnGV — . (@utdcynical) April 17, 2025

Хоча Андре не тільки займався блазнюванням, а й виконував шикарні сейви.

У компенсований же час Далот зачепився за фантастичну діагональ Магвайра, поставив корпус Тальяфіко й потужно пробив з меж штрафного. 2:0! Саме з цим рахунком футболісти відправились на відпочинок – і саме цей рахунок тримався до 70-х хвилин.

На початку другого тайму Гарначо міг і добити Ліон, однак аргентинець після обіграшу Мати й виходу віч-на-віч примудрився пробити у голкіпера. Ви тільки погляньте на цю позицію!

А потім МЮ втратив все, причому в доволі клоунському стилі. Ліон відквитав один гол внаслідок стандарту на 71-й хвилині – Йорро вибив подачу, однак у боротьбі за підбирання англійці тричі програли верхову дуель у штрафному. Толіссо покарав ударом головою з близької відстані. 2:1.

Ліон так натиснув на господарів, що другий гол виглядав питанням часу. На 75-й хвилині Йорро кинувся у підкат головою, аби заблокувати добивання Фофана після пострілу Мейтленд-Найлза.

А на 78-й Фофана розкачав Далота й подав на дальню стійку. Мейтланд-Найлз пробив невдало, але м'яч полетів на протилежну стійку, звідки пробив Тальяфіко. Онана вибив сферу вже із лінії воріт, а Ляказетт на всяк випадок добив. 2:2!

Наприкінці основного часу гості залишились у меншості через другу жовту Толіссо, однак це не завадило втримати нічию й перейти до овертаймів. Там почалося якесь знущання з фанів на Олд Траффорд: на 105-й хвилині Шеркі зачепився за відскок і з лінії штрафного пробив у дальній кут – 2:3!

А на 110-й Шоу і Йорро вдвох звалили Фофана у власному карному майданчику. Пенальті! Ляказетті впевнено реалізував покарання – 2:4! Все вказувало на ганебний виліт "дияволів".

Втім, вже на 117-й МЮ зумів відродити інтригу, заробивши свій 11-метровий. Альмада сфолив проти Каземіро, арбітр після перегляду відеоповтору вказав на "позначку", а Бруну Фернандеш прошив Перрі – 3:4! Режисери одразу ж вихопили досі заплаканого юного фаната манкуніанців.

Ох, цей хлопчик запам'ятає цей вечір на все життя. Вже на 120-й хвилині Каземіро вивів Майну під удар з лівого краю штрафного, а той зрівняв рахунок. 4:4! Ну а ще за хвилину Магвайр забив п'ятий гол, замкнувши подачу від того ж Каземіро – це був нокаут! Із рахунком 5:4 "червоні" дияволи" виходять до півфіналу ЛЄ!

У паралельному матчі теж дійшли до овертаймів. Лаціо катастрофічно зіграв у Норвегії, отримавши 0:2 від Буде-Глімта й дивом не зазнавши розгрому, тож тіфозі підготували ефектне модульне шоу вдома. Там було написано "You're wonderwall".

Лаціо налаштувався належним чином, розпочавши камбек вже на 21-й хвилині. Ісаксен влетів на правий край штрафного та прострілив вздовж воротарського, а Кастельянос замкнув. Залишилось забити ще один гол, однак ця справа затягнулась на всю зустріч.

"Адзуррі" вели за ударами з рахунком 25:7 і провели аж 64 дотики в штрафному в основний час, але м'яч не йшов у сітку. Здавалося, що скандинави таки створять сенсацію, однак на 3-й компенсованій Нослін вдруге пройшов російського голкіпера Буде-Глімта – після стандарту й шаленої навали.

Лаціо врятувався від негайного вильоту, але для прориву в півфінал треба було провести ще 30 хвилин. Здавалося, що це вже кінець для варягів – тим паче, що на 100-й хвилині Діа забив третій гол у їхні ворота, замкнувши навіс від Гендузі. Втім, вже на 109-й гості відзначились аналогічним чином.

За рахунку 3:1 гра перейшла в серію пенальті, яку римляни провели жахливо. Влучні удари провели тільки Гендузі й Діа. Буде-Глімт же провів три точних постріли, завдяки чому оформив вихід у півфінал ЛЄ – ще ніколи в історії норвезькі клуби не заходити так далеко.

А от у поєдинках Тоттенхема й Атлетіка було не так весело. У доволі рівній зустрічі "шпори" перемогли Айнтрахт, забивши всього один гол – з пенальті наприкінці першого тайму. Перший матч завершився внічию, тож у 1/2 фіналу крокують англійці.

Атлетік у домашці з Рейнджерс теж відкрив рахунок з пенальті, який заробили в компенсований час. Сансет нічого не виигадував, потужно пробивши у лівий нижній – 1:0! Гостям із Глазго вистачало одного гола до камбеку, але його так і не сталося.

Замість цього Ніко Вільямс добив шотландців, замкнувши навіс від Де Маркоса наприкінці другого тайму. 2:0!. Після "нулів" на виїзді Атлетік виходить у півфінал Ліги Європи.

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