Тоттенхем і Арсенал поборються за Малкома

Вінгер іспанської Барселони Малком потрапив до сфери зацікавлень лондонських Тоттенхема та Арсенала.

Бразилець може перебратися до АПЛ у літнє трансферне вікно, повідомляє AS.

Неймар у Барселону: ПСЖ не перешкоджатиме відходу бразильця

Пришвидшити трансфер Малком може повернення до Барселони форварда ПСЖ Неймара. Він стане 4-м гравцем без паспорту ЄС у складі "блаугранас" після Відаля, Артура та того ж Малкома. Через це комусь із латиноамериканців доведеться покинути Камп Ноу. Тренерський штаб каталонців вже визначився, що зайвим стане екс-лідера Бордо.

Влітку 2018 року Малком мав перейти до італійської Роми, та в останній момент Барса перехопила бразильця. Його трансфер коштував каталонцям 41 млн євро, а контракт діє до літа 2023-го. Наразі невідомо, який варіант із підписанням Малкома розглядають Тоттенхем і Арсенал – оренда чи повноцінний трансфер.

У сезоні 2018/19 бразилець провів 24 матчі в усіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі та віддав 2 асисти.

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