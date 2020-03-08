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Тоттенхем хоче придбати захисника Рейнджерс – він був за крок до переходу в Динамо

07:30 868 Читать на русском
Тоттенхем хоче придбати захисника Рейнджерс – він був за крок до переходу в Динамо
Борна Барішіч / Daily Mail

Лондонський клуб має намір підсилитись захисником Рейнджерс Борною Барішічем.

Тоттенхем готовий викласти за 27-річного футболіста 22 млн євро, інформує 90min. Універсальний захисник, який здатен зіграти і в центрі оборони, може замінити у складі "шпор" Яна Вертонгена, у якого влітку закінчується контракт.

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Нагадаємо, що Барішіч перебував за крок до переходу в київське Динамо. Влітку 2017 року хорват мав переїжджати у столицю України, але в останній момент "біло-сині" віддали перевагу Йосіпу Піварічу.

До слова, у поточному сезоні Барішіч зіграв за Рейнджерс 35 матчів у всіх турнірах, в його активі 2 голи.

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Тоттенхем Тоттенхем Рейнджерс Рейнджерс Англія Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Борна Барішіч Борна Барішіч
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