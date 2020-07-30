Тоттенхем хоче придбати лідера Порту

В сферу інтересів "шпор" потрапив молодий вінгер Порту Луїс Діас, повідомляє Record. 23-річний півзахисник збірної Колумбії може стати гравцем лондонців вже цього літа. Жозе Моурінью особисто зацікавлений в цьому переході.

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Якщо Діас перейде в лондонський клуб, то проміняє Лігу чемпіонів на Лігу Європи. За Порту він виступає з літа 2019 року і має чинний контракт до 2024-го. В цьому сезоні молодий вінгер провів 49 матчів у всіх турнірах за команду Сержіу Консейсау, в яких забив 14 голів і зробив 7 результативних передач.

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