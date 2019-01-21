Тоттенхем хоче підписати Керрола для вирішення проблеми з форвардами

Форвард Вест Хема Енді Керрол може перейти в Тоттенхем, оскільки "шпори" після травми Харрі Кейна мають проблеми з нападниками.

Енді Керрол може покинути Вест Хем цього січня та приєднатись до Тоттенхема. За інформацією The Sun, нападник обійдеться "шпорам" лише у 2 млн фунтів, оскільки у нього влітку завершується контракт з Вест Хемом.

Фулхем – Тоттенхем – 1:2 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу

Керрол є терміновою опцією через травму Харрі Кейна та від'їзд Сона Хин Міна на Кубок Азії.

"Шпори" після 23 турів перебувають на 3 сходинці в турнірній таблиці АПЛ та мають 51 очко.

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