Тоттенхем хоче підписати Керрола для вирішення проблеми з форвардами

Україна — 20 січ 674
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Копа Амеріка 2019 U-20: вінгери Шахтаря і Реала не змогли обіграти Колумбію – Бразилія розчаровує на старті
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Яремчук асистом допоміг Генту вирвати важливу перемогу над АндерлехтомБельгія — 20 січ 665
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Лунін зробив сина Зідана другим голкіпером Реала – все могло бути навпакиІспанія — 20 січ 5878
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Альбасете з Зозулею програв прямому конкуренту у боротьбі за вихід у Прімеру та опустився на 4 сходинкуІспанія — 20 січ 886
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Зозуля з Альбасете грає проти конкурента в боротьбі за вихід до Прімери – пряма відеотрансляція матчуІспанія — 20 січ 1077
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