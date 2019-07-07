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Тоттенхем хоче підписати чемпіона молодіжного Євро-2019

7 липня 12:38 706 Читать на русском
Тоттенхем хоче підписати чемпіона молодіжного Євро-2019
Дані Ольмо / Соцмережі

Хавбек молодіжної збірної Іспанії та загребського Динамо Дані Ольмо може опинитись у Тоттенхемі.

Лондонський Тоттенхем розглядає варіант з придбанням 21-річного атакувального півзахисника Динамо Загреб Дані Ольмо. Англійський клуб планує запропонувати за іспанця 25 мільйонів євро, повідомляє Football-Espana.

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До слова, минулого місяця Дані Ольмо разом з партнерами по молодіжній збірній Іспанії тріумфував на Євро-2019 U-21, перемігши у фіналі Німеччину.

Зауважимо, що минулого сезону Ольмо провів за Динамо Загреб 44 матчі в усіх турнірах, де забив 12 голів та віддав 9 результативних передач.

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Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Англія Динамо Загреб Динамо Загреб Дані Ольмо Дані Ольмо Тоттенхем Тоттенхем
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