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Тоттенхем хоче обміняти Алдервейрелда на зірку Роми

3 липня 18:53 749 Читать на русском
Тоттенхем хоче обміняти Алдервейрелда на зірку Роми
Тобі Алдервейрелд / Reuters

Лондонський Тоттенхем продовжує пошуки варіантів для купівлі півзахисника італійської Роми Ніколо Дзаньйоло.

"Шпори" готові використати Тобі Алдервейрелда в угоді з переходу 20-річного таланта, повідомляє Daily Mail.

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Керманич Тоттенхема Маурісіо Почеттіно готовий пожертвувати центрбеком, у якого через рік завершується контракт, заради підписання Дзаньйоло. Його актуальна трансферна вартість – 25 млн фунтів, а "вовки" якраз шукають підсилення центру оборони після продажу до Наполі Костаса Маноласа. Крім того, лондонцям доведеться додатково запропонувати Ромі гроші.

У сезоні 2018/19 Алдервейрелд провів 50 матчів у всіх турнірах. Натомість в активі Ніколо Дзаньйоло 36 поєдинків, у яких він забив 6 голів.

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