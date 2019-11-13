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Тоттенхем хоче мене позбутись, але я гратиму до кінця контракту, – Роуз

15:28 637 Читать на русском
Тоттенхем хоче мене позбутись, але я гратиму до кінця контракту, – Роуз
Денні Роуз / Reuters

Захисник Тоттенхема Денні Роуз відмовляється покидати клуб у зимове трансферне вікно.

"Всім відомо, що клуб хотів продати мене влітку. Але я знаю, що тренер продовжує вірити в мене, тому я маю намір використовувати будь-який шанс, щоб знову грати за Тоттенхем.

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Якщо ви почуєте, що в січні я можу піти, то не вірте. У мене контракт до літа 2021 року і я маю намір наступні 18 місяців провести тут", – поділився Роуз в коментарі Evening Standard.

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До слова, Роуз провів 11 матчів за Тоттенхем у поточному сезоні, відзначившись 2 асистами.

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Теги
Англія Трансфери Денні Роуз Денні Роуз Тоттенхем Тоттенхем
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