Тоттенхем готує щедрий контракт для Сона – зарплата корейця зросте удвічі
Тоттенхем докладе чималих зусиль для утримання нападника Сон Хин Міна.
Лондонський клуб розпочав переговори щодо нового контракту зірки, інформує Football Insider.
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Тоттенхем пропонує угоду на 5 років зі значним підвищенням зарплатні – зі 100 тисяч фунтів на тиждень до 200-та. Наразі у "шпор" стільки отримує лише Харрі Кейн. Якщо Сон погодиться на таку пропозицію, то за 5 років заробить 52 млн фунтів. Чинний контракт корейця завершується у 2023-му.
Додамо, що Сон надпотужно почав сезон 2020/21 – 7 голів та 2 асисти у 5 матчах АПЛ. Саме він очолює перегони бомбардирів англійського чемпіонату.
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